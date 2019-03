Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Pkw geht in Flammen auf - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein Pkw hat in der Nacht zum Mittwoch in WT-Waldshut gebrannt. Die Brandursache ist noch unbekannt. Das Feuer wurde gegen 03:25 Uhr bemerkt. Zu diesem Zeitpunkt stand der Pkw schon in Flammen, der in einer Hofeinfahrt eines Hauses in der Schmitzinger Straße stand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf eine angrenzende Garage und das Haus verhindern. Allerdings wurde das Gebäude durch das Feuer leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Audi brannte vollständig aus. Der Schaden an Haus und Auto dürfte bei rund 20000 Euro liegen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) ermittelt in dieser Angelegenheit und bittet um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise und verdächtiger Beobachtungen.

