Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Unbekannter steigt in leerstehende Halle ein - zwei Mal

Freiburg (ots)

Bereits zwei Mal ist ein Unbekannter in eine leerstehende Fertigungshalle in Murg gewaltsam eingedrungen. Jedes Mal warf der Täter eine Fensterscheibe ein und stieg in die Halle ein, die in der Gewerbestraße liegt. Gestohlen wurde nichts. Das erste Mal geschah das über das erste Wochenende im März, die zweite Tat passierte in der Nacht zum Dienstag. Was vermutlich derselbe Täter zwei Mal in der Halle suchte, ist unklar. Er verursachte einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

