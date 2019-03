Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Kehrmaschine der Autobahnmeisterei angefahren - Unfallflucht mit Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einem gefährlichen Vorfall kam es Dienstag auf der A5 zwischen dem Anschlussdreieck Weil am Rhein und Efringen-Kirchen. Hier war gegen 10.20 Uhr eine Kehrmaschine der Autobahnmeisterei auf dem Standstreifen mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Die Arbeiten wurden durch ein Sicherungsfahrzeug nach hinten abgesichert. Dennoch geriet ein unvorsichtiger Lkw-Fahrer zu weit nach rechts und stieß mit dem Außenspiegel der Kehrmaschine zusammen. Dieser wurde abgerissen, wodurch ein Schaden von rund 2000 Euro entstand. Der Lkw-Fahrer hielt danach zunächst auf dem Standstreifen vor der Kehrmaschine an, setzte seine Fahrt jedoch gleich wieder fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei der Lkw-Zugmaschine soll es sich um einen MAN gehandelt haben. Die Autobahnpolizei Weil am Rhein, Tel. 07621/9800-0, sucht Zeugen.

