Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht mit 3000 Euro Schaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag zwischen 16 und 17 Uhr wurde in der Bismarckstraße ein geparkter VW Passat bei einem Unfall beschädigt. Der VW war ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen am Rande der Fahrbahn abgestellt. Bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen den vorderen, linken Kotflügel und entfernte sich, trotz eines Schaden von rund 3000 Euro, unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66698-0, sucht Zeugen.

