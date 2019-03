Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: vermutliche Unfallursache - Übermüdung

Endingen: silberfarbener VW Golf gestreift

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Herbolzheim: vermutliche Unfallursache - Übermüdung

Am Dienstagabend, gegen 21.15 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Herbolzheim zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW Führer kam am Ortseingang mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und streifte hierbei zwei geparkte PKW und einen Gartenzaun. Nach ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrzeugführer kurzfristig eingeschlafen (sogenannter Sekundenschlaf) und verursachte so das Unfallgeschehen.

Endingen: silberfarbener VW Golf gestreift

Am Dienstag, zwischen 15.15 Uhr und 15.50 Uhr, wurde ein in der Königschaffhauser Straße geparkter silberfarbener VW Golf durch einen bislang unbekannten PKW, vermutlich bei der Vorbeifahrt beschädigt. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

