Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Erfolgreiche Verfolgung einer Benzinspur - Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr wurde eine Ölspur im Bereich der Baumgartnerstraße gemeldet. Tatsächlich zog sich die Benzinspur über etwa drei Kilometer durch die gesamte Stadt. An einem Auto in der Freiburger Straße endete sie, so dass der Verursacher schnell ermittelt war. Dieser zeigte sich überrascht und hatte offensichtlich von dem technischen Defekt an seinem Wagen noch gar keine Kenntnis. Zur Reinigung der Fahrbahn mussten zeitweise mehrere Straßen gesperrt werden und die Feuerwehr war mit etwa 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen mehrere Stunden beschäftigt. Hierbei wurden rund 600 kg Bindemittel eingesetzt. Der Werkhof der Stadt Lörrach war mit einer Kehrmaschine im Einsatz.

