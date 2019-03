Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Geparkter VW angefahren - Zeugensuche nach Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 15.30 und 17.45 Uhr wurde ein in der Edmund-Schweizer-Straße geparkter VW Polo angefahren und beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden und fuhr weg. Am VW entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623/7404-0, sucht Zeugen.

