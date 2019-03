Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bretten - Radfahrer von Pkw erfasst - Autofahrer missachten Absperrung

Bretten-Diedelsheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schwandorf-/Einmündung Lessingstraße in Diedelsheim ist am Freitagmorgen ein 19-jähriger Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Bretten war eine 35-jährige Autofahrerin von der Schwandorfstraße in Richtung der Steinzeugstraße unterwegs. Als sie an der Einmündung der Lessingstraße nach links abbiegen wollte, übersah sie offenbar den Zweiradfahrer, der in Gegenrichtung unterwegs war. Der junge Mann, der zu seinem großen Glück einen Helm trug, wurde auf die Motorhaube des Autos aufgeladen und wieder zurück auf die Straße geschleudert. Er kam anschließend unter Einsatz eines Rettungsteams in ein Krankenhaus. Nach ersten Einschätzungen kam der 19-Jährige wohl mit Prellungen und Schürfungen davon. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 4.000 Euro.

An der Unfallstelle war mit Pylonen eine Absperrung eingerichtet. Besonders ärgerlich war für die mit der Unfallaufnahme beschäftigten Beamten, dass sich etwa bis zu 15 Autofahrer/-innen teils zwischen Gehweg und Pylonen, aber auch zwischen Rettungs- und Streifenwagen hindurch, an der Unfallstelle vorbei einen Weg bahnten. Leider konnten diese völlig unverständlichen Verkehrsverstöße wegen anderer Aufgaben der Polizeibeamten nicht geahndet werden. Das Polizeirevier Bretten wird aus diesem Anlass bei ähnlichen Unfalllagen, sofern möglich, weitere Streifen zur Überwachung einsetzen müssen.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell