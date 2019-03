Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht (BRI)

Brilon (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch sucht die Polizei nach Zeugen. Um 7:40 Uhr wurden die Beamten auf die B 480 zwischen Bad Wünnenberg und Alme gerufen. Ein Zeuge fand am Abzweig zur L 637 ein beschädigtes Auto. Einige Meter zuvor ist ihm bereits eine beschädigte Leitplanke in Fahrtrichtung Alme aufgefallen. Bei dem gefundenen Auto handelt es sich um einen grauen Mercedes C 400. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts sucht das Verkehrskommissariat Brilon nach Zeugen.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

