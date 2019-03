Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrsicherheitstraining in Olpe

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Verkehrswacht Arnsberg/Sundern e. V. veranstaltet im Mai und September jeweils ein eintägiges Fahrsicherheitstraining. Der der Bitte um Veröffentlichung der Pressemeldung gehen wir gerne nach:

Die Bezirksverkehrswacht Arnsberg/Sundern e.V. veranstaltet am Samstag, den 18.05.2019 sowie am Samstag den 21.09.2019 auf dem Verkehrssicherheitsgelände des ADAC in Olpe ein jeweils eintägiges Fahrsicherheitstraining für PKW-Fahrer jeden Alters. Das Training wird von ausgebildeten Instruktoren nach den Vorgaben des Deutschen Verkehrssicherheitsrates ausgerichtet. Die Teilnehmer lernen das Verhalten und die Grenzen ihres Autos unter professioneller Anleitung kennen und üben Fahrtechniken, mit denen sie für den Ernstfall besser gewappnet sind. Praktischer Trainingsinhalt ist u.a. auch das Erkennen des Risikos, das durch Ablenkung, wie z.B. die Handynutzung entsteht. Die Bezirksverkehrswacht Arnsberg/Sundern e.V. übernimmt einen erheblichen Teil der Teilnahmegebühren, so dass einschließlich eines Mittagessen nur noch ein Eigenanteil von 75 EUR pro Teilnehmer anfällt.

Für weitere Auskünfte sowie eine Anmeldung wenden Sie sich an die Rufnummer 02932-7400 oder an folgende E-Mail info@verkehrswacht-arnsberg-sundern.de

