Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizeieinsatz an Gymnasium

Arnsberg (ots)

Ein 17-jährige Schüler drohte in einem Chat mit der "Reinigung" der Schule. Die Polizei nahm den jungen Mann fest. Eine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler bestand nicht.

Zu Schulbeginn wendeten sich Schüler des Franz-Stock-Gymnasiums an die Schulleitung. In einem WhatsApp-Chat hatte der Mitschüler angekündigt, im Verlauf des Vormittags in der Sporthalle die Sportstunde zu "reinigen". Die Schulleitung informierte direkt die Polizei. Da sich der Schüler im Unterricht befand, wurde er im Schulgebäude durch die Polizei festgenommen. Der 17-jährige Schüler leistete keinen Widerstand. Waffen führte er nicht mit. Durch die Polizei wurde anschließend die Sporthalle durchsucht. Waffen oder andere gefährliche Gegenstände wurden dort ebenfalls nicht gefunden. Momentane laufen die weiteren Ermittlungen.

