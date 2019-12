Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Nach Einschlagen der Glasscheibe einer Balkontür drangen unbekannte Täter am Mittwoch, zur Tageszeit, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dem Finkenweg ein. Die Täter suchten in der Wohnung nach Wertgegenständen. Was sie mitnahmen, steht zur Zeit noch nicht fest.

Marl

Mittwoch, zur Tageszeit, kletterten unbekannte Täter über einen Gartenzaun, um in den Garten eines Wohnhauses an der Borkumer Straße zu gelangen. Hier schlugen sie dann die Verglasung einer Terrassentür ein und drangen ins Haus ein. Im Haus suchten sie nach Wertgegenständen und flüchteten mit erbeutetem Schmuck.

Herten

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Montagmittag bis Donnerstag, 1 Uhr, eine Terrassentür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Westerholter Straße ein. Die Täter suchten in der Wohnung nach Wertgegenständen. Was sie mitnahmen, steht zur Zeit noch nicht fest.

Hinweise erbitten die zuständigen Regionalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

