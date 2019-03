Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei Chemnitz ermittelt wegen sexueller Belästigung

Chemnitz (ots)

Die Bundespolizei Chemnitz erhielt am 07.03.2019 um 16:00 Uhr die Information der Notfallleitstelle der DB AG, dass im Zug von Dresden nach Zwickau eine Jugendliche unsittlich berührt worden sei und sich hilfesuchend an die Zugbegleitung wandte. Bei Einfahrt der Regionalbahn um 16:25 Uhr am Chemnitzer Hauptbahnhof konnte der Tatverdächtige nicht festgestellt werden. Nach Auskunft der geschädigten Jugendlichen und weiterer Zeugen hatte er den Zug bereits vor Ankunft in Chemnitz verlassen. Aufgrund der guten Personenbeschreibung des Tatverdächtigten konnte er jedoch mit Ankunft des nachfolgenden Zuges gegen 16:50 Uhr in Chemnitz vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Vernehmung hat sich der 28jährige Beschuldigte eingelassen. Er habe die Geschädigte an den Haaren und am Oberschenkel berührt. Gegen den afghanischen Staatsangehörigen hat die Bundespolizeiinspektion Chemnitz ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

