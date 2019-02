Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einlieferung in die JVA durch Zahlung von Geldstrafen abgewandt

Reitzenhain (ots)

Durch Zahlung von Geldstrafen konnten am Wochenende ein 27-jähriger Bulgare und ein 42-jähriger Tscheche ihre Haftstrafe abwenden.

Am Samstag gegen 04:40 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei-inspektion Chemnitz in Reitzenhain einen 27-jährigen Bulgaren. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen aktuellen Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel. Er war wegen fahrlässiger Körperverletzung zur Zahlung einer Geldstrafe von 600 Euro + 108,50 Euro Verfahrenskosten oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt wurden. Er zahlte die offene Geldstrafe und entkam so einer Einlieferung in die JVA.

Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich am Sonntag. Gegen 20:00 Uhr wurde durch Kräfte der Bundespolizei in der Ortslage Reitzenhain ein 42-jähriger Tscheche kontrolliert.

Da er zwei Geldbußen bislang nicht beglichen hatte, lagen gegen ihn zum einen von der Staatsanwaltschaft Leipzig und zum anderen von der Staatsanwaltschaft Bielefeld, Fahndungsausschreibungen zur Festnahme vor. Da er die offenen Geldbußen von insgesamt 357,50 EUR vor Ort zahlen konnte, entging auch er einer Einlieferung in die JVA.

