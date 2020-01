POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 15.01.2020

Polizeiinspektion Goslar

Versuchter Einbruch in Modegeschäft

Braunlage. In der Zeit vom Samstag, den 11.01.2020 bis zum Dienstag, den 14.01.2020, gegen 09:15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter eine Eingangstür zu einem Modegeschäft an der Herzog-Wilhelm-Straße inj Braunlage aufzuhebeln. Dem oder den Tätern gelang es jedoch nicht in das Geschäft einzudringen. Bei dem Versuch die Tür aufzuhebeln, wurde der Metallrahmen an der Tür beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05520/93260 mit der Polizei Braunlage in Verbindung zu setzen.

i. A. Pauls, POK

