POL-PDKL: Zum Glück "nur" schwerverletzt

Glanbrücken (ots)

Mit schweren Verletzungen ist am späten Montagabend ein 26-jähriger Mann aus seinem verunfallten Fahrzeug herausgeholt worden. Mit mehreren Frakturen im Oberkörperbereich wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrzeug war nur noch Schrott. Der junge Mann befuhr um 23:30 Uhr mit seinem PKW die für den Durchgangsverkehr gesperrte B 420 von Sankt Julian in Richtung Glanbrücken. Vermutlich waren durch die Witterung der letzten Tage Gesteinsbrocken, vom neben der Fahrbahn befindlichen Hang, auf die Straße heruntergerollt. Der 26-Jährige kollidierte mit den Steinen, wobei seine Ölwanne aufgerissen wurde. Der PKW schleuderte über die Straße und stieß frontal gegen einen morschen Baum, welcher durch den Anstoß aus dem Boden gerissen wurde. Durch den massiven Aufprall überschlug sich der PKW mit seinem Fahrer und kollidierte seitlich mit einem weiteren Baum am Straßenrand. Der Wagen drehte sich nochmals um 180 Grad und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung im Graben neben der Draisinen-Trasse zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde im PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack herausgetrennt werden. Die Wehrleute beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe. Ein Abschleppdienst holte das Unfallfahrzeug mit einem Kran aus dem Graben. Der Landesbetrieb Mobilität sperrte die "Durchfahrt" komplett ab. Für die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr, Straßenmeisterei und Polizei hatte sich an der Unfallstelle zunächst ein erschreckendes Bild ergeben. Auf Grund der zunächst sichtbaren Beschädigungen am Fahrzeug war das Schlimmste für den Fahrer anzunehmen. Dieser konnte sich allerdings noch mit den Helfern unterhalten. Auf der Intensivstation wird er für die kommenden Operationen vorbereitet. |pilek-AH

