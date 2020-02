Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trunkenheitsfahrt nach Verkehrsunfall

Mannweiler-Cölln (ots)

Am Montagabend rutschte eine 48-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis in der Alsenzstraße mit ihrem PKW beim Wenden in einen Graben und beschädigte dort eine Hauswand. Der alkoholisierte 30-jährige Beifahrer versuchte, das Fahrzeug wieder aus dem Graben zu fahren, was ihm jedoch auch nicht gelang, da die Reifen keinen Halt fanden und durchdrehten. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der an dem PKW entstandene Schaden wird auf rund tausend Euro geschätzt. An der Hauswand ist ein Schaden von circa 500 Euro entstanden. |pirok

