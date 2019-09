Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall

Steinfurt (ots)

Auf der Kreuzung Mühlenstraße/Wasserstraße/Europaring hat sich am Freitagabend (30.08.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Fahrradfahrerin aus Steinfurt schwer verletzt worden ist. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen, dessen Hergang derzeit noch unklar ist. Gegen 19.45 Uhr war es auf der Kreuzung zu der Kollision gekommen. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Steinfurt war auf der Mühlenstraße geradeaus in Richtung Europaring unterwegs. Zeitgleich befand sich eine 66-jährige Fahrradfahrerin, die von der Wettringer Straße kam, auf der Kreuzung. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell