Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Postsendungen entwendet

Vreden (ots)

Auf den Inhalt von zwei Briefkästen der Deutschen Post AG hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Vreden abgesehen. Im Zeitraum zwischen Gründonnerstag, 16.00 Uhr, und Karsamstag, 06.45 Uhr, brachen die Täter einen Briefkasten an der Wüllener Straße auf. Eine ähnliche Tat hatte sich bereits zwischen dem vergangenen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Gründonnerstag, 09.40 Uhr, vor der Postfiliale am Kirchplatz abgespielt. Die Diebe stahlen in beiden Fällen die Postsendungen, die sich in den Kästen befunden hatten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

