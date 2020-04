Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Arbeitsmaterial und Diesel aus Bagger entwendet

Melle (ots)

Am Selhofer Weg wurde in der Zeit von Gründonnerstag bis Dienstag ein Bagger der Marke Komatsu aufgebrochen. Unbekannte Täter entwendeten Hebeketten, Eimer und Werkzeug aus einem gewaltsam geöffneten Staufach. Aus dem Tank wurden ca. 220 Liter Diesel abgepumpt. Wer Hinwiese auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann oder sonst Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter der Rufnummer 05422/920600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell