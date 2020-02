Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 07.02.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal, gegen 15.42 Uhr, zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Einfamilienhaus im Dohlenweg alarmiert. Das leerstehende Haus wurde von den Einsatzkräften, ohne Feststellung einer Verrauchung kontrolliert. Die Auslösung des Melders konnte ebenfalls nicht festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben und der Besitzer informiert. Es rückten aus ein Einsatzleitwagen , ein Hilfeleistungslöschfahrzeug , eine Drehleiter und ein Tanklöschfahrzeug mit insgesamt 9 Einsatzkräften . Der Einsatz endete um 16.24 Uhr.

