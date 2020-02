Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: 3. Containerbrand in der Nacht zu Montag

Ennepetal (ots)

Am 03.02.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 3:10 Uhr zum 3. Mal zu einem Containerbrand alarmiert. Diesmal ging es in die Königsberger Straße. Bei eintreffen standen zwei Mülltonnen und ein paar Häuser weiter eine weitere Mülltonne in Vollbrand. Diese wurde von einem Trupp unter Atemschutz mittel einem Schnellangriff mit Wasser und Schaum abgelöscht. Im Einsatz war das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptamtlichen Wache mit 4 Einsatzkräften. Der Einsatz endete um 3:45 Uhr.

