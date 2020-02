Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Wasserschaden in Wohnung

Ennepetal (ots)

Am 02.02.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 19:22 Uhr in den Stadtteil Milspe zu einem Wasserschaden in einem Gebäude alarmiert. Durch eine verstopfte Abwasserleitung lief das Abwasser in eine Kellergeschosswohnung. Die Hauptwasserleitung wurde durch die Feuerwehr abgeschiebert und es wurde an eine Rohrreinigungsfirma verwiesen. Es waren 4 Einsatzkräfte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug im Einsatz. Dieser Endete um 19:55 Uhr.

