Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall verursacht

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Erkelenz (ots)

Am Donnerstag, 17. Oktober, befuhr gegen 4.05 Uhr ein 30-jähriger Mann aus Erkelenz mit einem Pkw die Gerhard-Welter-Straße in Richtung Goswinstraße. Als er nach rechts in die Straße am Hagelkreuz abbog, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und bei der Überprüfung des Erkelenzers stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell