POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz (ots)

Aus einem Firmenwagen, dieser parkte vor einem Haus an der Straße Buscherkamp, stahlen unbekannte Täter ein Laptop. Zuvor schlugen sie in der Nacht zum Dienstag (15. Oktober) an dem Fahrzeug eine Seitenscheibe ein.

Ebenfalls eine Seitenscheibe schlugen unbekannte Täter an einem Pkw ein, der auf der Straße Josef-Emonds-Hof abgestellt war. Aus diesem Wagen wurde in der Nacht zum Dienstag (15. Oktober) ein schwarzes Portemonnaie samt Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten entwendet.

Auch an einem weiteren Pkw, dieser stand vor einem Haus an der Burgunderstraße, wurde eine Scheibe eingeschlagen. Offensichtlich ist aus diesem Fahrzeug nichts erbeutet worden. Diese Tat wurde am Morgen des 15. Oktober (Dienstag) festgestellt.

