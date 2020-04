Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Hühnerdiebe in Dahlinghausen

Bad Essen (ots)

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen an der Schröttinghauser Straße drei Hühner gestohlen. Die Täter schlichen sich zwischen 4 Uhr und 08.30 Uhr auf das unweit der B65 gelegenede Grundstück, holten die Tiere aus dem Stall und schlachteten diese an Ort und Stelle. Die abgetrennten Köpfe wurden dann vor dem Hühnerstall zurückgelassen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bohmte entgegen. Telefon: 05471/9710.

