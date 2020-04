Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Wohnungsbrand in der Sedanstraße

Osnabrück (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten am frühen Morgen zu einem Mehrparteienwohnhaus in die Sedanstraße ausrücken. Ein Bewohner des Hauses, in dem sich etwa 40 Wohnungen befinden, war gegen 4 Uhr durch lautes Hundegebell aufgewacht und auf den Alarm eines Rauchmelders aufmerksam geworden. Der Bewohner ging der Sache nach, stellte im 2. Obergeschoss fest, dass Rauch aus einer Wohnung drang und wählte sofort den Notruf. Gemeinsam mit mehreren ebenfalls aufmerksam gewordenen Mietern wurden weitere Personen aus ihren Wohnungen geholt. Gemeinsam lief man dann aus dem Haus. Die Einsatzkräfte evakuierten schließlich das gesamte Gebäude, und die Feuerwehr löschte den Brand in der kleinen Wohnung. Der Mieter hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht in seinem Appartement auf. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf und schätzte den entstandenen Schaden auf etwa 50.000 Euro. Wie sich erst später herausstellte, wurde bei dem Brand ein 39-jähriger Mann verletzt.

