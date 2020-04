Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Diebstahl von Gartenmöbeln an der B51

Bohmte (ots)

Am frühen Karfreitag wurden von einem Grundstück an der Bremer Straße (B51) hochwertige Gartenmöbel gestohlen. Die Täter schlichen sich in der Zeit zwischen 3 Uhr und 9 Uhr auf das unweit eines Wohnmobilherstellers befindliche Anwesen und trugen eine 9-teilige Garnitur aus Polyrattan weg. Die Polizei in Bohmte bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05471/9710.

