Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Stadt u. Landkreis Osnabrück: Bilanz der Polizei zu Kontrollen an Ostermontag

Osnabrück (ots)

Auch am Ostermontag hat die Polizei in Stadt und Landkreis Osnabrück Präsenz gezeigt und das Einhalten der Maßnahmen und Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kontrolliert. Dabei zeigte sich wie schon an den Vortagen, dass die große Mehrheit der Bevölkerung Verständnis für die Maßnahmen entwickelt und sich an die Regeln gehalten hat. In Summe wurden zwischen 8 Uhr und 21 Uhr sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt und 16 Platzverweise ausgesprochen. Mit weiteren 148 Personen wurde das persönliche Gespräche gesucht, um noch einmal auf die Regeln hinzuweisen. Zudem wurden 18 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet und jeweils zwei Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und Körperverletzung aufgenommen.

