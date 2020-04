Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pkw durchbricht Brückengeländer über BAB

Osnabrück (ots)

Gegen 15:25 Uhr befuhr am Ostermontag eine 39-jährige Frau aus Lotte die Straße Zum Flugplatz, von der Rheiner Landstraße her kommend. Auf der Brücke über der Autobahn 30 verlor die Frau kurzzeitig die Kontrolle über ihren Toyota Starlet und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sie fuhr über den Gehweg und kollidierte mit dem Brückengeländer. Ihr Pkw blieb mit der Fahrzeugfront über der Autobahn stehen. Ein Element des Brückengeländers stürzte in mehreren Teilen auf die darunterliegenden Fahrbahnen, beide Fahrtrichtungen waren betroffen. Durch die Autobahnpolizei wurde die A30 kurzzeitig voll gesperrt. Eine 38-Jährige fuhr noch vor der Sperrung mit ihrem VW Polo über eines der Trümmerteile und beschädigte sich damit ihr Fahrzeug, es war nicht mehr fahrbereit. Für die Zeit der Unfallaufnahme blieb lediglich der rechte von zwei Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Hannover gesperrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

