Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst

Hollage: Laub in Regenrinne brannte

Wallenhorst (ots)

Gegen 13:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Ostermontag in den Fürstenauer Weg alarmiert. Gemeldet worden war ein Dachstuhlbrand. Ein Hausbewohner hatte bereits eigene Löschversuche unternommen und war damit auch ganz erfolgreich. Als die Feuerwehr mit einer Drehleiter zum Brandort hinauffuhr, konnte Entwarnung gegeben werden. Es hatte lediglich Laub und Unrat in der Dachrinne gebrannt. Die Feuerwehr löschte nur nochmal nach. Am Dach und Gebäude entstand kein Schaden. Nur rund 1,5 Meter Dachrinne müssen ausgetauscht werden. Verletzt wurde niemand, der Einsatz war schnell beendet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 200 Euro. Eine Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell