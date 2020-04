Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Verkehrsunfall mit Linienbus, Seniorin leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13:05 Uhr, ereignete sich auf der Bramscher Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Ein 84-jähriger Osnabrücker beabsichtigte mit seinem Citroën aus der Wittkopstraße nach links auf die Bramscher Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Linienbus. Der 50-jährige Busfahrer bremste noch stark, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch die Gefahrenbremsung stürzte im Bus eine 84-jährige Frau aus Westerkappeln und verletzte sich leicht am Handgelenk. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

