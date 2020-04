Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Unbekannte entsorgen illegal Müll

Bild-Infos

Download

Melle (ots)

An der Europastraße entsorgten Unbekannte auf einem schmalen Weg, parallel zur Autobahn, illegal Altreifen und weiteren Unrat. Ein Zeuge entdeckte am Samstagmorgen gegen 11.30 Uhr den Müllhaufen und informierte die Polizei. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, oder Hinweise zur Herkunft der Gegenstände machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell