Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Unbewohntes Anwesen heimgesucht

Belm (ots)

In einem stillgelegten Anwesen am Power Weg trieben am Freitag Unbekannte ihr Unwesen. Sie schlugen zwischen 12.30 und 19.30 Uhr eine Fensterscheibe ein und verschafften sich dadurch Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort beschädigten und zerstörten der oder die Täter mehrere Möbelstücke und flüchteten unerkannt. Ob sie bei ihrer Tat etwas mitnahmen, ist nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

