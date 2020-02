Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Radfahrerin verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, um 07:45 Uhr, fuhr eine 83-jährige Bottroperin mit ihrem Fahrrad die Beisenstraße in Richtung Gladbeck. Gleichzeitig fuhr ein 26-jähriger Bottroper mit seinem Auto auf der Beisenstraße in gleicher Richtung. An der Auffahrt der A2 Richtung Hannover, wollte der Autofahrer nach rechts auf die A2 auffahren. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Fahrradfahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand 600 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell