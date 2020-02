Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei junge Männer angegriffen

Recklinghausen (ots)

Am Samstag gegen 00:40 Uhr griff eine Personengruppe von sechs Personen einen 25-Jährigen (ohne festen Wohnsitz) und einen 26-Jährigen aus Castrop-Rauxel am Berliner Platz an. Die beiden wurden aus der Gruppe heraus geschlagen und getreten und dabei leicht verletzt. Medizinische Hilfe war nicht erforderlich. Zwei der Tatverdächtigen konnten beschrieben werden: 1. Person: Mann, 190cm groß, 17 - 19 Jahre alt, graue Jacke, schwarze Haare 2. Person: Mann, 190cm groß, Lederjacke, dunkle Hose, schwarzes Basecap

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

