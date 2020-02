Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 56-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 14:30 Uhr, fuhr eine 56-jährige Autofahrerin aus Essen auf der Gladbecker Straße in Richtung Bottrop. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Oberhausen wollte von der Ernst-Ender-Straße nach links auf die Gladbecker Straße in Richtung Bottrop abbiegen. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Dabei verletzte sich die 56-Jährige leicht, medizinische Hilfe vor Ort war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand 3.000 Euro Sachschaden.

