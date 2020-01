Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Brandstiftung als Brandursache

Recklinghausen (ots)

Nach dem Kellerbrand an der Castroper Straße am Donnerstagabend geht die Polizei von Brandstiftung aus. Bei dem Feuer war ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Ein 49-jähriger Mann musste vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt werden. In dem Mehrfamilienhaus befindet sich auch ein Theater.

