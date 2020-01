Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Geldbörse entrissen

Recklinghausen (ots)

Am Mittag, um 12:15 Uhr, entriss ein unbekannter Mann einer 68-jährigen Frau aus Castrop-Rauxel an der Lönsstraße die Geldbörse. Zuvor wurde die Frau von hinten durch den Täter angestoßen. Der Mann flüchtete mit der Geldbörse in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung der Täters konnte nicht gegeben werden.

Um Hinweise bittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

