Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Haltern am See/Castrop-Rauxel/Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Donnerstag, in der Zeit von 13 bis 16.15 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs im Parkhaus am Marler Stern ein geparktes graues Opel Astra Cabrio an. Dabei wurde der hintere rechte Kotflügel das Autos beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete.

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr heute, in der Zeit von 7.50 bis 8.15 Uhr, auf dem Lipper Weg, Höhe Hausnummer 4, einen geparkten blauen Toyota Auris an und flüchtete. Am Toyota entstand 1000 Euro Sachschaden.

Haltern am See

Auf der Schmeddingstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Freitag, in der Zeit von 9.45 bis 11.30 Uhr, einen geparkten schwarzen BMW X1 an. Dabei entstand 1500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Castrop-Rauxel

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr am Freitag, in der Zeit von 9 bis 9.30 Uhr, einen auf der Querstraße geparkten grauen VW Polo an und flüchtete. Am Polo entstand 1000 Euro Sachschaden.

In der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr bis Freitag, 10.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Herner Straße, Höhe Hausnummer 148, eine geparkten blauen Opel Corsa an. Dabei entstand 1200 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Recklinghausen

Heute, in der Zeit von 10 bis 10.50 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Oerweg einen geparkten weißen Mercedes GLE an. Der Verusacher flüchtete trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 3000 Euro.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Marl und Haltern am See) und Herten (für die Städte Castrop-Rauxel und Recklinghausen) unter Tel. 0800/2361 111.

