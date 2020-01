Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Kellerbrand

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, um 19:20 Uhr, wurde ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Castroper Straße gemeldet. In dem Gebäude befindet sich auch ein Theater. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Menschen das Gebäude verlassen. Ein 49-jähriger Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Während der Löscharbeiten war die Castroper Straße gesperrt. Nach einer knappen Stunde war das Feuer gelöscht. Zur Brandursache und der Schadenshöhe können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden.

