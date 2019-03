Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Tresor aus Kleiderschrank gestohlen

Rösrath (ots)

Diebe haben gestern (12.03.) aus einer Etagenwohnung einen kleinen Tresor mit Schmuck gestohlen.

Die Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Dammelsfurther Weg verfügt über einen Balkon mit einer Terrassentür. Diese öffneten Diebe am Dienstag in der Abwesenheit des Bewohners zwischen 09.15 Uhr und 14.10 Uhr. Die Wohnräume wurden augenscheinlich nicht durchsucht. Lediglich ein Schranktresor mit Schmuck fehlte.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sämtliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

