POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl aus Kfz

Waltrop

Am Donnerstag, zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Nebeneingangstür zu einem Mehrfamilienhaus an der Friedhofstraße auf. Hier trafen sie nach ersten Erkenntnissen auf einen Hund und ergriffen die Flucht. Vermutlich wurde nichts entwendet. An der Tür entstand leichter Sachschaden.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Freitag öffneten Unbekannte gewaltsam die Tür zu einem weißen Citroen Jumper (Kleintransporter) an der Hedwig-Kiesekamp-Straße. Aus dem Laderaum wurde diverses Werkzeug gestohlen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Dorsten

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Schule an der Glück-Auf-Straße. Im Inneren durchsuchten sie Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde nicht entwendet.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

