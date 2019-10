Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher in Kindertagesstätte festgenommen

Leichlingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (01.10.), gegen halb 5, wurden der Polizei durch einen aufmerksamen Anwohner verdächtige Geräusche aus einer Kindertagesstätte in der Straße Am Wasserturm in Leichlingen-Witzhelden gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte fanden eine aufgehebelte Eingangstür vor. Mit mehreren Beamten wurde das Gebäude umstellt und dann durchsucht. In den Räumen der Kindertagesstätte konnte dann der Einbrecher auf frischer Tat festgenommen werden, der gerade dabei war, einen kleinen Möbeltresor gewaltsam zu öffnen. Der Festgenommene hatte zudem mehrere Zwischentüren und Spinde aufgehebelt. Das Einbruchwerkzeug sowie das Diebesgut, Bargeld in dreistelliger Höhe, konnten bei ihm sichergestellt werden. Der 58-Jährige ist wegen gleichgelagerter Delikte bereits umfangreich in Erscheinung getreten und ohne festen Wohnsitz. Er wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt. (ct)

