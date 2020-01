Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200129.1 Itzehoe: Taschendieb in Baumarkt unterwegs

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter in einem Itzehoer Baumarkt eine Kundin bestohlen. Diese bemerkte den Diebstahl erst am Folgetag und erstattete Anzeige.

Die Geschädigte hielt sich am letzten Samstag in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr in dem Geschäft in der Emmy-Noether-Straße auf. Während ihres Einkaufs kam es irgendwo in dem Markt zu einem Zusammenstoß mit einem etwa 180 cm großen Mann. Zunächst dachte die Frau sich nichts dabei und setzte ihren Einkauf fort. Erst als sie am Sonntag das Fehlen ihres Dokumentenmäppchens, das sie in der Gesäßtasche verstaut hatte, feststellte, schöpfte sie Verdacht. Neben mehr als hundert Euro Bargeld kamen der Anzeigenden diverse Papiere abhanden.

Näher beschreiben konnte die Geschädigte den Rempler nicht. Wer Hinweise auf ihn geben kann oder wer den Vorfall beobachtet hat, sollte sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

