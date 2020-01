Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200128.6 Lägerdorf: Drogenfahrt die zweite

Lägerdorf (ots)

Für einen jungen Mann könnten die vergangenen Tage einen recht tiefen Griff ins Portemonnaie zur Folge haben. Nachdem bei dem Autofahrer bereits am Samstagnachmittag ein Drogenvortest positiv verlief, war das Ergebnis eines Tests am Montagabend auch nicht besser.

Um 22.30 Uhr überprüfte eine Streife den 23-Jährigen in der Rosenstraße in Lägerdorf. Bereitwillig gab der Betroffene an, zuletzt am vergangenen Freitag einen Joint geraucht zu haben und bereits am Samstag in eine Kontrolle geraten zu sein. Hier war ein Urintest positiv auf THC verlaufen, ebenso wie am gestrigen Tag.

Ob die Angaben des Mannes korrekt waren, wird die Untersuchung der Blutproben beider Tage zeigen müssen. Ansonsten winken dem Verkehrsteilnehmer bei einem Zweitverstoß tausend Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell