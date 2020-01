Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200128.4 Wilster: Einbrecher suchen Autowerkstätten heim

Wilster (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Wilster zu zwei Einbrüchen in Autowerkstätten gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Im Zeitraum von Samstag, 15.30 Uhr, bis Sonntagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Büro der Kraftfahrzeug-Werkstatt in der Rumflether Straße. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem Bargeld und ein Laptop im Gesamtwert von rund tausend Euro.

Zu einer weiteren Tat kam es in etwa demselben Zeitraum in der Straße Neue Burger Straße. Hier drangen Täter ebenfalls in eine Werkstatt ein und verließen diese schließlich wieder, ohne jedoch etwas mitzunehmen. Der Sachschaden, den die Eindringlinge an einer Tür anrichteten, dürfte bei 200 Euro liegen.

In beiden Fällen hat die Itzehoer Kripo die Ermittlungen übernommen. Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

