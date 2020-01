Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200128.1 Hochdonn: Frau erneut unter Drogeneinfluss am Steuer

Hochdonn (ots)

Montagabend hat eine Burger Streife eine Autofahrerin überprüft, die in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Einfluss berauschender Mittel aufgefallen ist. Und auch gestern verlief ein Drogenvortest positiv.

Um 22.20 Uhr stoppten Beamte in der Hauptstraße in Hochdonn einen Wagen, der ihnen bereits aus vorangegangenen Einsätzen bekannt war. Am Steuer saß eine 42-jährige Dithmarscherin, die den Einsatzkräften ebenfalls nicht fremd war. Auf Frage nach dem letztmaligen Drogenkonsum gab die Dame an, dass dieser mehrere Wochen zurückläge. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief allerdings positiv auf THC und Amphetamin, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige fertigten.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell