Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200127.8 Karolinenkoog: Brand eines Resthofes

Karolinenkoog (ots)

Aus bisher unklarer Ursache ist am Sonntagabend in Karolinenkoog ein unbewohnter Resthof in Brand geraten. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen, ein Zusammenhang zu einer Brandserie aus dem vergangenen Jahr besteht nicht.

Gegen 19.40 Uhr ging bei der Polizei und bei der Feuerwehr die Meldung über ein Feuer auf einem leerstehenden Resthof in der Lundener Straße ein. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte standen Teile des Gebäudes bereits in Vollbrand, letztlich war das Objekt nicht mehr zu retten und fiel den Flammen gänzlich zum Opfer. Die Schadenshöhe dürfte nach erster Schätzung bei 40.000 Euro liegen, Erkenntnisse zur Brandursache gibt es bisher keine.

Eine Besichtigung des Brandortes durch Ermittler der Heider Kripo hat bisher noch nicht stattgefunden und ist für die nächsten Tage geplant.

