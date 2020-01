Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200127.2 Heide/Dithm.: Schlichtungsversuch endet mit gefährlicher Körperverletzung

Heide/Dithm. (ots)

Nachdem es offenbar in der Nacht zu Sonnabend im Heider Schuhmacherort zu einem Reizgasangriff auf einen bislang unbekannten Mann und eine Frau gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können.

Laut der Geschädigten befand sich diese um 04.55 Uhr in einer Bar im Schuhmacherort. Zwei Männer, die ebenfalls in der Lokalität zu Gast waren, gerieten in eine verbale Auseinandersetzung. Als sich der Streit zwischen den beiden Unbekannten vor den Eingang der Bar verlagerte, versuchte die 19-jährige Frau zu schlichten, indem sie sich zwischen die beiden Männer stellte. Nach Angaben eines Zeugen sprühte der Beschuldigte dem Geschädigten plötzlich unvermittelt Reizgas in das Gesicht. Die 19-Jährige bekam hiervon ebenfalls etwas ab.

Weder der Beschuldigte noch der Geschädigte konnten von den Einsatzkräften am Tatort angetroffen werden. Lediglich die 19-Jährige war noch anwesend und wurde von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Täter ungefähr 25 Jahre alt, zwischen 170 cm bis 175 cm groß, schlank und blond.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Zeugen sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481/940 melden. Dies gilt auch für den bislang unbekannten Geschädigten.

